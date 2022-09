Calcio, il Modica rende visita alla Nebros dell'ex Gatto: per i rossoblù un "esame di maturità"

Il Modica è partito, subito dopo l’allenamento di rifinitura, iniziato alle 14, con destinazione Gliaca di Piraino dove domenica, per la terza giornata del campionato di Eccellenza, affronterà la Nebros. “Una squadra forte, compatta, con un ottimo centrocampo, con giocatori di passo e di spessore in mezzo come Ancione e Gatto, uno che con noi, la scorsa stagione, ha contribuito e tanto alla vittoria del campionato. Davanti, c’è ancora Fioretti, che ha il gol nel sangue e dietro, nonostante la sconfitta pesante di Santa Croce Camerina, sono molto duttili e molto organizzati. Non sarà facile, anzi”. Così Giancarlo Betta, tecnico del Modica.

“Abbiamo trascorsa una settimana praticamente perfetta, sotto ogni profilo. Chi aveva qualche acciacco, ha pienamente recuperato e ho a disposizione tutti gli uomini della rosa, eccezion fratta per Gabriel Facundo Coria che sarà disponibile dopo la sosta. Il resto dei ragazzi, ha lavorato bene ed i nuovi continuano senza intoppi il processo di inserimento e il cammino verso la migliore condizione. Insomma, ci sono tutti i presupposti per fare bene e continuare verso i nostri ambiziosi obiettivi”.