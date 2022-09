Modica, dieci spettacoli con grandi nomi per la stagione di prosa 22-23 al Teatro Garibaldi

Dieci spettacoli di grande richiamo, tutti in doppia serata, tra il 29 ottobre 2022 e il 3 maggio dell’anno prossimo: ufficializzato il programma della stagione 2022-2023 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Il sipario del Garibaldi si aprirà il 29 e il 30 ottobre: in scena Enrico Guarneri e altri 9 attori con “La Roba” di Giovanni Verga. Il 26 e il 27 novembre un altro appuntamento classico con Pippo Pattavina e altyri 13 attori con “I Vicerè”. L’anno si chiude con “A spasso con Daisy” portato in scena da Milena Vukotic, Salvatore Marino e Maximilian Nisi, il 9 e il 10 dicembre. Primo spettacolo del 2023 il 14 e il 15 gennaio con “Il re muore”: in scena Edoardo Siravo e Isabel Russinova, musiche di Nicola Piovani. Si riprende il 18 e il 19 febbraio con “La concessione del telefono” di Andrea Camilleri; in scena Alessio Vassallo e altri dieci attori: sul palco anche il modicano Alessandro Romano. Il 25 e il 26 febbraio sarà la volta di Emilio Solfrizzi che porterà in scena “Il malato immaginario” di Moliere; anche qui un ricco cast di attori. L’8 e il 9 marzo al Garibaldi saranno di scena Massimo Ghini e Paolo Ruffini con la commedia “Quasi amici”. Il 5 e il 6 aprile sarà la volta di Galatea Ranzi con “In nome della Madre”. Il 15 e il 16 aprile in programma “Ombre” con Gaetano Aronica che sarà affiancato da un cast di sette attori. Chiusura in bellezza e con il sorriso il 2 e 3 maggio con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere: porteranno in scena la commedia “Bloccati dalla neve”.