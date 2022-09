Primavera floridiana tira la volata a Tiziano Spada, Egidio Ortisi: votatelo (VIDEO)

Primavera floridiana tira la volata a Tiziano Spada, sempre più vicino al traguardo di conquistare uno scranno a Sala D'ercole con il Pd. A farlo è l'ex sindaco di Floridia ed ex parlamentare Egidio Ortisi. Ma non è il solo a chiedere a tantissima gente che stasera ha affollato piazza Melbourne, di sostenere il giovane prof della Kore di Enna. "Spada parla con disinvoltura, punta l'indice contro la Sanità che garantisce soltanto chi ha i soldi, parla di lavoro per i giovani e avverte che qualcuno nei prossimi giorni tenterà di comprare i voti. Non indica nè i nomi, nè i partiti che sarebbero coinvolti in questo mercimonio. Alla kermesse progressista sono intervenuti Paolo Amenta, sindaco di Canicattini, Anronio Nicita, l'ex ministra alla Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina che ricorda che si è battuta quando faceva parte del governo per fare arrivare una montagna di finanziamenti per l'edilizia scolastica nel Siracusano e Glenda Raiti, figlia d'arte, come Nicità, tutti candidati tra Camera e Senato. "Il perchè del sostegno a Spada - lo ha detto il sindaco di Floridia, Marco Carianni, in apertura. Per avere un punto di riferimento tra Comune e Regione". Ed è proprio Carianni che insieme a Spada sta facendo il porta a porta a Floridia per tentare di incassare il maggior numero di preferenze". Chiusura a sorpesa di Egidio Ortisi che dal palco ha annunciato di essere al suo ultimo comizio elettorale. Nessuno però gli crede. IL VIDEO DELL'INTERA MANIFESTAZIONE