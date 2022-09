Incendi, 40 ettari di bosco distrutti dal fuoco nel Trapanese

Sono stati spenti solo attorno a mezzanotte gli ultimi focolai del devastante incendio che ieri ha colpito il Bosco di Angimbè, a Calatafimi-Segesta. Ancora una volta la Sughereta di Calatafimi ha subito una enorme ferita. Pochi dubbi sulla origine dolosa del rogo. L'incendio è divampato in uno dei polmoni verdi della provincia di Trapani. Il fronte del fuoco ha raggiunto e superato il chilometro devastando almeno 40 ettari di bosco, mentre la colonna di fumo ha raggiunto Alcamo. Sono intervenuti gli operai del servizio antincendio, i vigili del fuoco, un Canadair, quattro elicotteri della forestale e un elicottero dell'aeronautica militare di stanza a Birgi. E' stato chiesto anche l'intervento dei volontari della protezione civile perché il fronte del fuoco si è notevolmente allargato rendendo difficile il lavoro dei forestali. La zona colpita dalle fiamme è la splendida sughereta, già danneggiata duramente dagli incendi nel luglio del 2017. Il fuoco è partito dal versante nord ovest.

Quella di ieri è stata una giornata caratterizzata da roghi di probabile origine dolosa anche nel Ragusano. Due incendi, alimentati dal forte vento, hanno, infatti, interessato dalle prime ore della giornata, il litorale di Scicli e la riserva dell’Irminio. Sono state impegnate sette squadre di Vigili del fuoco: quattro del comando provinciale di Ragusa e tre dei distaccamenti di Modica e Vittoria. Il primo rogo si è sviluppato poco dopo le 6 ed ha interessato il capannone di un’azienda agricola di Donnalucata: le fiamme hanno lambito anche un resort ma sono state contenute dall’intervento dei pompieri. L’altro incendio si è sviluppato poco dopo le 7 nella zona di Playa Grande. Anche qui il forte vento ha reso difficile il lavoro dei Vigili del fuoco per circoscrivere le fiamme che hanno distrutto anche un canneto nella riserva del fiume Irminio. Non si sono registrati danni alle persone.