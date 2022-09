Auto contromano sulla Firenze - Siena provoca un morto

Alla guida di un'auto ha imboccato contromano la superstrada Firenze-Siena scontrandosi poi frontalmente con una vettura che viaggiava nella giusta direzione: il conducente di quest'ultima macchina, un 28enne, è deceduto, ferito l'automobilista che procedeva in senso contrario, un trentenne. E' quanto ricostruito in merito all'incidente accaduto la notte scorsa, intorno alle 1, lungo la carreggiata nord della superstrada, nel comune di Monteriggioni, nel Senese. Sul posto intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il trentenne ferito è stato trasportato in codice 2 in ospedale: non sarebBe in pericolo di vita. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.