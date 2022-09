"Questa mattina all'alba la Open Arms Uno ha effettuato un difficile intervento di soccorso di 294 persone, da 4 giorni alla deriva in mare. Ora a bordo ci sono 372 persone vulnerabili che hanno bisogno urgente di poter sbarcare in un porto sicuro".

conLo fa sapere la ong spagnola. La nave si trova a sud di Malta, non lontano dalla rada di Pozzallo.