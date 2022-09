Elezioni, Lucia Azzolina (Impegno Civico): la scuola è centrale nel nostro programma

“La politica raccolga sempre le sollecitazioni che arrivano dalla società civile e, in particolar modo, di quanti hanno a cuore la salute della scuola. Da ministra, tra le priorità, la costruzione e la ristrutturazione di molti edifici.”Così Lucia Azzolina, candidata alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Siracusa per il centrosinistra, raccoglie e risponde all’appello del Comitato Scuole Sicure ai candidati alle Politiche di domenica prossima. “Sono questioni fondamentali quelle poste dal Comitato – sottolinea l’esponente di Impegno Civico – Per me la scuola non potrà mai essere il fanalino di coda in un programma di governo. È la ragione che mi ha fatto intraprendere la carriera politica oltre alla crescita personale.

Gli interventi per 10 milioni che il Comune di Siracusa ha annunciato nei giorni scorsi – continua la Azzolina – arrivano grazie ai fondi messi a disposizione da me quando ero ministra. Inoltre ci sono ulteriori 13 milioni di euro per costruire e ristrutturare scuole dell’infanzia e asili nido nuovi, 9,4 milioni per le palestre e 2,7 per le mense.

Ho sempre detto che abbiamo bisogno di una scuola che faccia da ascensore sociale così come lo è stata per me soprattutto in una terra difficile come la nostra. – sottolinea ancora – Il miglioramento delle infrastrutture aumenta la stessa qualità dell’offerta formativa e questo deve essere l’investimento per il futuro del nostro paese. Abbiamo investito milioni di euro in dotazioni tecnologiche e la mia attenzione sul tema non potrà mai venir meno. La scuola va difesa e curata, così come vanno tutelati in tutti i modi studenti, docenti, personale Ata, dirigenti – conclude Lucia Azzolina – Soprattutto in questa terra perché come diceva il grande Gesualdo Bufalino: ‘La mafia sarà vinta da un esercito di maestre elementari’ “