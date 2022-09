Campo di calcio a Ragusa, Gurrieri: "Una brutta figura alla Prima"

Il campionato di calcio a Ragusa si è aperto con la brutta figura che l’Amministrazione comunale è riuscita a far fare a tutta la città presentando uno stadio ancora impresentabile proprio nella prima giornata, contro la squadra del Catania e con centinaia di tifosi al seguito”. E’ quanto sottolinea Giovanni Gurrieri, capogruppo del Gruppo Misto al Consiglio comunale di Ragusa che evidenzia come i ritardi amministrativi e gestionali continuino a creare disagi e a far collezionare magre figure anche per questo atteso derby. “E del resto siamo ormai abituati tra lavori continui e praticamente infiniti alla piscina comunale, interventi avviati e interrotti, come accaduto al lungomare di Marina di Ragusa. Adesso anche lo stadio comunale che per una città dovrebbe essere un fiore all’occhiello e non un fiore appassito… Lavori ancora in corso per un cantiere che, solo a parole, dicono che dovrebbe chiudere a breve. Ma in vista di una partita così importante, quella contro il Catania, con la massima attenzione da parte di tutti, anche mediatica perché la prima di campionato, un’Amministrazione attenta non sarebbe dovuta restare a guardare il tempo che passa ma piuttosto fare in modo che il cantiere lavorasse perfino di notte pur di arrivare in tempo. Ed invece una figura barbina, con un ingresso allo stadio che non è nemmeno degno del più piccolo paesello dell’isola. Complimenti all’Amministrazione comunale che, pur sollecitata più volte in Consiglio, ha preferito stare a guardare, aspettando che a giocare la partita siano sempre altri, mentre le brutte figure hanno fatto goal”.