Il sindaco Carianni 'rianima' Floridia: Notte bianca' e 4.000 in piazza (VIDEO)

Il sindaco di Floridia, Marco Carianni, non sta davvero fermo. L'aveva promesso e la sua idea si è concetizzata la scorsa notte, facendo vivere la città. Anche quella dei nottambuli. Così piazza del Popolo si è trasformato in un cantiere di gioia, felicità e di balli. Si è danzato fino alle 2 di notte con grande soddisfazione dei locali di piazza del Popolo e di piazza Umberto. Sono bastate poche ore di sano divertimento per fre registrare il 'tutto finito', portando una boccata d'ossigeno all'economi locale. Di eventi come questo ce ne vorrebbero uno al mese, dicono soprattutto i ragazzi floridiani che questo sabato hanno evitato trasferte per trovare divertimento.

“Scialacori”, è stata promossa dalla Pro Loco di Floridia con il patrocinio del Comune e la collaborazione di diverse associazioni. il format è stato lo stesso della pre pandemia: più mostre e l'esibizione di artisti.

"La nostra città sta tornando a vivere - ha detto Marco Carianni - Come amministrazione comunale stiamo continuando a lavorare per riportare tutte le grandi tradizioni di Floridia ai fasti del passato. Non potevamo, dunque, non accogliere con gioia anche la Notte Bianca che, dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria, torna ad affermarsi tra gli eventi immancabili degli ultimi anni a Floridia. Senza contare che questo evento rappresenta anche una straordinaria opportunità di promozione per i negozi della zona che resteranno aperti fino a tarda sera».

Ad onore di cronaca va ricordato che il Comune di Floridia è in dissesto finanziario, quindi per eventi del genere, è fondamentale il sostegno dei privati.