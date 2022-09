Palermo, con l'auto si schianta contro il guard rail: conducente illeso

Incidente questo pomeriggio verso le 15,30 in viale della Regione a Palermo. Il conducente di un'Alfa Romeo ha perduto il controllo del mezzo e la vettura si è schiantata contro il guard rail . Per il forte impatto l'Alfa Romeo è stata sfondata dalle lamiere della recinzione. Il conducente, seppur in forte choc, è rimasto illeso. Sul posto na attuglia della polizia municipale ed una squadra dei vigili del fuoco che ha rimosso la carcassa dell'auto.