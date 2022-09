Migranti: tre bimbi evacuati dalla nave Humanity 1, a bordo ci sono 398 persone

Due bimbi di un anno e mezzo ed uno di 4 mesi sono stati evacuati oggi per ragioni mediche dalla Humanity 1, che si trova in attesa di un porto, al largo del tratto di mare tra Catania e Siracusa, con 398 migranti soccorsi a bordo. "Sono indeboliti a causa della situazione stressante e della mancanza di latte in polvere adatto. Le loro 3 madri, esauste, non possono infatti allattare al seno", spiega la ong Sos Humanity, aggiungendo che "la situazione a bordo resta critica. C'è bisogno di un porto subito"