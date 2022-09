Debutto con botto per il Catania che espugna Ragusa ( 0 - 2): Il primo gol è di Lodi

Il Catania debutta con il botto in serie D e voglie i primi 3 punti stagionali, battendo in trasferta il Ragusa per 2 a 0. Ai rossazzurri basta il primo tempo per chiudere il confronto. Gli ospiti vanno in vantaggio all'8' con Lodi su calcio piazzato, poi il raddoppio di Manuel Sarao.

Indubbiamente per mole di gioco e occasioni create il parziale poteva essere molto più largo. Ecco sul cinismo sotto porta bisogna ancora lavorare ma per adesso va bene così.

Da segnalare l’ottima prova della retroguardia: impeccabile. Prova di alto livello di Castellini che non ha praticamente sbagliato nulla proponendosi con insistenza anche in attacco.

Un plauso anche al Ragusa Calcio 1949 che ha giocato la propria onesta partita.