Automobilismo, il fiorentino Simone Faggioli si aggiudica le due salite della 67^ edizione della Coppa Nissena

Simone Faggioli su Norma M20 FC Zytek ha vinto entrambe le salite della 67^ Coppa Nissena nell’edizione del centenario. Il pilota fiorentino della Best Lap, ufficiale della casa francese, ha portato a nove le vittorie alla gara siciliana organizzata dall’Automobile Club Caltanissetta. La competizione che ha assegnato il Trofeo Michele Tornatore ed il Memorial Luigi Campione, anche nell’edizione del centenario ha completato il calendario di Campionato Italiano Velocità Montagna. Secondo sul podio il trentino della Vimotorsport Diego Degasperi che su Osella FA 30 Zytek ha rimontato caparbiamente in gara 2 assicurandosi il 2° posto tricolore assoluto dopo il titolo E2SS. Terzo il trapanese Francesco Conticelli, nuovamente in posizione alta sulla Nova Proto NP 01-2. Stop forzato in gara 2 per il giovane Luigi Fazzino autore di un ottimo 2^ prestazione assoluta in gara 1 sulla Osella PA 2000 turbo. Primo pilota di casa Salvatore Miccichè che sulla Osella PA 21 ha bissato il successo in gruppo CN delal scorsa settimana ad Erice. All’esordio in salita il giovanissimo Andrea Di Caro si è guadagnato il Memorial Luigi Campione, è stato secondo tra i locali ed il più giovane meglio classificato, trovando intesa immediata con la Nova Proto motorizzata Aprilia con cui ha dominato la classifica delle sportscar Motori Moto. A consegnare i premi ai primi 10 classificati ed a congratularsi con ciascuno dei protagonisti è arrivato il Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani, che unitamente al Presidente dell’AC nisseno Carlo Alessi ed al Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo, ha presenziato ad ogni fase della competizione in diretta su ACI Sport TV ed in streaming.

Sotto al podio ancora un’ottima prova di carattere per l’inossidabile ragusano Franco Caruso in pieno attacco con la Nova Proto NP 01-2. In top five il rientrante calabrese Luca Ligato, tornato al volante dell’Osella PA 2000 e subito incisivo. Sesto l’esperto etneo Luca Caruso che ha ritrovato appieno il propulsore della Norma M20 FC Honda, ancora un pò in debito di set up. Settima convincente piazza per il ragusano di Comiso Samuele Cassibba che ha vissuto due settimane in grande progressione sulla Nova Proto Sinergy 2000 V8. Ottavo Achille Lombardi, il lucano che nonostante un instancabile lavoro del Team non ha potuto chiedere il massimo del potenziale all’Osella PA 2000 Honda. Ha chiuso nono dichiarando una guida perfetta non supportata dal rendimento dell’auto, il funambolico Francesco Leogrande su Oselal PA 2000 turbo, che ha preceduto sul traguardo il marsalese Vincenzo Conticelli senior, di uovo completamente in sintonia l’Osella PA 30.

CLASSIFICA TOP TEN DI GARA: 1 Simone Faggioli (Zytec Norma M20 Fc) in 4’03.07; 2 Diego Degasperi (Osella Fa 30) a 7”17; 3 Francesco Conticelli (Zytek Np 01) a 8”21; 4 Franco Caruso (Zytec Norma M20 Fc) a 9”81; 5 Luca Ligato (Osella Pa 21/s) a 10”88; 6 Luca Caruso (Norma M20 Fc) a 12”80; 7 Mirko Samuele Cassibba (Sinergy Np01-02) a 13”35; 8 Achille Lombardi (Osella Honda Pa) a 13”48; 9 Francesco Leogrande (Peugeot Pa 2000T) a 19”84; 10 Vincenzo Conticelli (Zytec Pa 30 Evo) a 30”68.

Classifiche Campionato Italiano Velocità Montagna dopo 12 gare: ASSOLUTA: 1 Faggioli 200; 2 Degasperi 124,5; 3 Lombardi 106,25; 4 Fazzino 93,25; 5 Caruso F. 89,25. Gruppi RS ASPIRATE: 1 Raffetti 301,25; 2 Cicalese 259,25; 3 Fumo 165,50. RS TURBO: 1 Montanaro 350; 2 Loconte 299; 3 Magdalone 235. RS PLUS A SPIRALE: 1 Eusebio 283,5; 2 Perillo 209,7; 3 Venuri 194,5. RS PLUS: 1 Tagliente 332; 2 Liuzzi 251,50; 3 Eusebio 225,5. RS CUP: 1 Marino 332,5; 2 Loffredo 275, 3 Cardetti 195. GR A: 1 Biccciato 130,38; Nadalini 100,5; Gabri driver 100,5. E1: 1 Aragona 272; 2 Micoli 179,75; 3 Fichera 172. GT: 1 Peruggini 379,5; 2 Iaquinta 197; 3 Artuso 148,5. E2SH: 1 Gramenzi 310; 2 Gabrielli 254; 3 Antonicelli 144. GR N: 1 Pedroni 285; 2 Angelini 220,25; 3 Fusano 97; 3 Murgia 97. GR A: 1 Bicciato 130,38; 2 Nadalini 100,5; 3 Di Ferdinando 100. E1: 1 Aragona 272; 2 Micoli 179,75; 3 Fichera 172. GT: 1 Peruggini 397,5; 2 Iaquinta 197; 3 Artuso 148,5. E2SS: 1 Degasperi 245; 2 Gregori 154,5; 3 Ottaviani 103,5. E2SS+E2SC Moto: 1 Maroni 142,5; 2 Golin 86; 3 Ferretti 60.5. CN: 1 Scarafone 336; 2 Capucci 230; 3 Filippetti 139. E2SC: 1 Faggioli 360; 2 Lombardi 246; 3 Fazzino 229