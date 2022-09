Miss Italia, la modicana Anita Lucenti alla finalissima nazionale: rappresenterà la Sicilia

Anita Lucenti, diciannove anni, di Modica rappresenterà la Sicilia alla finale nazionale di Miss Italia in programma a Roma. Anita è stata scelta nel corso della serata conclusiva delle prefinali nazionali, che si sono svolte a Fano, nelle Marche. «Sono contentissima, non me l’aspettavo. Ringrazio la Regione Marche per l’ospitalità, Miss Italia per l’opportunità, la mia famiglia e tutti quelli che mi hanno votato». La giuria tecnica era presieduta dalla giornalista Maria Giovanna Maglie. Lucrezia Di Matteo di Ragusa, 28 anni, Miss Barocco, si è aggiudicata una delle 4 fasce speciali assegnate dalla commissione, quella di Miss Talento, per un pezzo scritto e recitato durante la serata. L’ultimo titolo conquistato da una ragazza siciliana risale al 2014: merito della riberese Clarissa Marchese. L’anno scorso vinse invece una ragazza di Napoli, Zeudi Di Palma, del quartiere di Scampia, che ha consegnato la fascia di Miss Sicilia ad Anita Lucenti.