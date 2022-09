Elezioni, Vinciullo: la Lukoil-Isab di Priolo deve essere nazionalizzata

Il sistema energetico nazionale deve essere, necessariamente, messo in sicurezza e di conseguenza il Governo Italiano deve assumere, direttamente, il controllo di tutti gli impianti gestiti dal gruppo Lukoil in Sicilia. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo. "La Lukoil, essendo la più grande raffineria d’Italia, garantisce circa il 20% del petrolio raffinato nel nostro Paese e di conseguenza così come è successo in Germania occorre necessariamente attivarsi per nazionalizzare il colosso petrolifero. La Lukoil, secondo dati forniti da Unem, che è l’associazione che rappresenta le principali aziende operanti nel settore petrolifero, tra cui la stessa Isab-Lukoil, è la più grande raffineria italiana in termini di capacità produttiva e rappresenta quasi un quarto (circa il 22%) della capacità di raffinazione complessiva del Paese. Vale il 62% del PIL della Provincia di Siracusa e da occupazione a circa 3000 persone tra lavoratori diretti ed indiretti, inoltre le navi che riforniscono l’impianto costituiscono una parte importante dell’intero traffico petrolifero marittimo in Italia. Il complesso occupa un’area di circa 3 milioni di metri quadri, dispone di oltre 300 serbatoi con un volume complessivo di 4 milioni di metri cubi per lo stoccaggio di greggio e di raffinati e gestisce 3 pontili (2 nel porto di Augusta e 1 nella rada di Santa Panagia a Siracusa) di carico/scarico delle navi petroliere. La capacità di raffinazione è di 20 milioni di tonnellate annue (12mln a Sud e 8mln a Nord). A dicembre, come è noto, non potrà più essere importato petrolio Russo e di conseguenza nel caso in cui gli impianti rimanessero nelle mani dell’attuale proprietà, la società sarebbe costretta a chiudere e a mettere in Cassa Integrazione tutti i propri dipendenti e soprattutto avrebbe un effetto domino anche sulle altre società operanti nel settore, con il rischio che oltre 10.000 lavoratori potrebbero perdere il posto di lavoro di qui a qualche mese, con oltre 10.000 famiglie che rimarrebbero senza reddito e con oltre 30.000 persone che si troverebbero senza entrate. Di conseguenza, così come è successo in Germania, occorre necessariamente ed immediatamente attivarsi per prendere dei provvedimenti per evitare questa catastrofe".