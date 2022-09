Corleone, nuovo look per il centro storico: consegnati lavori

Consegnati a Corleone i lavori di “Ripristino di alcuni tratti della Via San Martino e rifacimento dell’esistente pavimentazione stradale in cubetti di porfido della Via Roma e della Via XXIV Maggio” all’impresa Giuseppe Bianchino, il cui intervento è stato finanziato con fondi della Protezione Civile Regionale con provvedimento a firma dell’Ingegnere Salvatore Cocina.

L’intervento comporta una spesa complessiva pari ad € 182.979,69, di cui € 142.295,77 per lavori ed € 2.276,56 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

I lavori consistono nella posa in opera dei cubetti di porfido, delle basole ed orlatura, provenienti dalla dismissione, oltre la fornitura e posa in opera di ulteriori basole in botticino – avente la superficie di calpestio bocciardate – per la formazione delle guide sulla sede stradale da destinare al transito delle autovetture.

Il progetto è stato redatto dall’Arch. Enrico Gulotta e del Geom. Calogero Leone che hanno assunto rispettivamente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Progettista e Direttore dei Lavori. L’impresa si è aggiudicata l’appalto per l’importo contrattuale pari ad € 106.510,10, oltre IVA e le opere dovranno essere ultimate entro il 31 dicembre di quest’anno.