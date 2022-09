Pamela Villoresi premiata a Milano per i 50 di carriera e per il suo impegno con i giovani

Pamela Villoresi, direttrice del Teatro Biondo di Palermo, ha ricevuto ieri a Milano un premio speciale dell’Associazione Consiglieri Regionali della Lombardia per i suoi 50 anni di carriera.

La premiazione è avvenuta in occasione dell’inaugurazione del “Milano Off Fringe Festival”, che a sua volta ha premiato Villoresi per il suo pluriennale impegno nella formazione e valorizzazione dei giovani artisti.

La cerimonia di premiazione è avvenuta alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, dei rappresentanti della Regione Lombardia e di numerosi esponenti del mondo del teatro e della cultura nel Salone degli affreschi della Società Umanitaria.

«Sono particolarmente commossa – ha detto Pamela Villoresi – Milano, la città che, grazie a Strehler e alla Rai mi ha svezzata e fatta crescere teatralmente, ha voluto festeggiarmi in questa importante ricorrenza. Città che ha il dono della memoria. La mia gratitudine e il mio ringraziamento al Fringe Festival, al sindaco Sala, agli amici di sempre, e a tutti coloro che pensano che il mio lavoro non sia stato vano».

NELLA FOTO, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, con Pamela Villoresi.