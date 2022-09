Vittoria, vasto incendio nella notte in una proprietà privata abbandonata

La notte tra domenica e lunedì è stata molto movimentata a Vittoria a causa di un vasto incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di domenica in un'area a verde molto vasta all'interno di una proprietà privata, abbandonata da circa 10 anni. L'incendio è stato domato dopo qualche ora dai vigili del fuoco, che hanno inviato sul posto quattro squadre, con l'ausilio e il supporto della protezione civile. Le fiamme hanno ripreso vigore intorno all'una della notte. Un lavoro senza sosta quello delle squadre impegnate sul posto, che si è protratto fino alle prime luci dell'alba. Il sito infatti, era impraticabile e i mezzi dei vigili e della protezione civile, hanno dovuto aprire varchi tra i rovi alti e fitti, per consentire agli uomini di raggiungere le alte lingue di fuoco con le lance.

"L'attenzione è altissima - ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello, che in mattinata si è fatto accompagnare sul posto, per accertare se ci sono eventuali responsabilità dei proprietari del sito- il Sindaco non si tappa il naso, ma, contrariamente a quanto pensa qualcuno, è sempre attento e sta cercando con tutti i mezzi leciti, di sconfiggere questo triste fenomeno delle fumarole. In questo caso - precisa - non si è trattato di questo, ma il problema è seguito e sullo stesso si concentrano gli sforzi miei e dell'Amministrazione, per eliminarlo. Grazie a tutti coloro i quali sono intervenuti ed hanno messo a repentaglio la loro stessa incolumità".

FOTO FRANCO ASSENZA