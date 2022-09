Elezioni regionali, De Luca a Catania incontra Confindustria e Ance

Si è svolto oggi pomeriggio a Catania un confronto tra il leader di “Sud chiama Nord” e candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca e i vertici di Ance e Confindustria Catania. Erano presenti i dirigenti di Ance Gaetano Vecchio e Rosario Fresta e il dirigente di Confindustria Catania, Antonello Biriaco.

Un piano strategico per le infrastrutture e la mobilità, drastica riforma dei tempi della burocrazia, abbattimento dei costi dell’insularità con specifiche misure compensative per la Sicilia come la “Decontribuzione Sud”. Questi alcuni dei temi sottoposti al candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca. "Questa - ha affermato De Luca - è una missione che riguarderà la quotidianità del presidente della Regione. Sono argomenti che conosco bene e su cui ho trovato le soluzioni giuste quando ho governato nei miei Comuni. Siamo riusciti a parlare lo stesso linguaggio, anche perché io provengo dal mondo associativo e riconosco il valore dei corpi intermedi. Il mondo dell’impresa ha l’obiettivo di mantenere gli equilibri di bilancio. Non può morire di malaburocrazia».