Premio speciale “Antonio De Ferrariis” al Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica Domenico Pisana

Importante riconoscimento letterario a Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica. E’ arrivato dalla Giuria della IX Edizione del Premio Internazionale d’eccellenza “Città del Galateo – Antonio De Ferrariis”, premio intitolato al grande umanista salentino Antonio De Ferraris (Galatone, 1444 – Lecce, 22 novembre 1517), medico, umanista, filosofo e astronomo, e organizzato dalla associazione VERBUMLANDIART APS per iniziativa di Regina Resta, infaticabile operatrice culturale che dell’associazione è Presidente sin dalla fondazione.

Il Premio è insignito della “Medaglia del Presidente della Repubblica” e si svolge con il Patrocinio della Società Dante Alighieri di Roma e i Patrocini Morali del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e della Regione Lazio; si tratta di un Premio che nei nove anni di realizzazione a livelli di eccellenza, ha progressivamente selezionato le sue Sezioni, sia per autori italiani che stranieri, allo scopo di indirizzare sempre più specialisticamente la produzione letteraria degli scrittori partecipanti.

La giuria del Premio, presieduta dal poeta Sergio Camellini e composta da Annella Prisco, Fiorella Franchini, Goffredo Palmerini, Marilisa Palazzone, Roberto Sciarrone, Tiziana Grassi, ha assegnato, a Domenico Pisana, su circa 300 libri presentati in concorso, tra Narrativa, Poesia e Saggistica, il “Premio speciale d’eccellenza Antonio De Ferrariis” per il volume di saggistica letteraria, tradotto anche in rumeno, dal titolo “Quel Nobel venuto dal Sud. Salvatore Quasimodo tra gloria ed oblio”, EdiArgo, Ragusa. La cerimonia di premiazione si terrà a Roma il prossimo 6 ottobre, alle ore 15.30, presso la Sala del Primaticcio Società Dante Alighieri.