Sono comparse scritte no vax alla Fiera del Mediterraneo dove si trova l’hub vaccinale e alla sede dell’ordine dei giornalisti in via Bernini. Le scritte rosse che campeggiano sui muri dicono: “Censura, nazismo”

Le indagini su queste nuove scritte sono condotte dagli agenti della Digos. Nei giorni scorsi scritte simili sono state trovate davanti alla sede dell’ordine dei medici di Palermo.