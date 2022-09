Irruzione dei vandali nel Parco di Verde a Valle a Rosolini

E' proprio vero che la mamma dei cretini è sempre incinta. Non può esserci altra definizione per il raid dei vandali che si è consumato a Rosolini nel Parco di Verde a Valle.

Ad essere presi di mira i giochi per i bambini. L'episodio ha mandato su tutte le furie il sindaco Giovanni Spadola che stigmatizzando l'accaduto, fa sapere che presto arriveranno i giochi nuovi per i più piccoli concittadini di Rosolini.

"Vogliamo avere un deputato locale perchè questa città ha bisogno di sicurezza - dice Spadola - Servono le telecamere per garantire tranquillità a commercianti, artigiani, imprenditori e gli stessi cittadini - Vorrei anche capire qual è il senso di accanirsi contro i giochi che fanno passare momenti di spensieratezza a bambini ed i loro genitori? Cose da idioti che dovranno finire in questa città il più presto possibile".