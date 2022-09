Pallamano, l'Handball Scicli giocherà in serie B: perfezionata l'iscrizione al campionato 2022-2023

L’Asd Handball Scicli Social Club giocherà nel campionato di serie B nella stagione 2022/2023, nel girone che comprende tutte squadre siciliane. La società gialloverde ha completato le procedure di iscrizione al campionato nei giorni scorsi.

Una notizia attesa nell’ambiente sportivo locale e dai simpatizzanti della disciplina che vede la neo società di recente costituzione presentarsi ai nastri di partenza con un organico di tutto rispetto. Difatti, al momento, sono ben venti gli atleti tesserati di cui ben dodici under. Si tratta di Marco Causarano, Bartolo Donzella, Gaetano Ciavorella, Corrado Costa, Gioiele Occhipinti, Gabriele Iemmolo, Wady Pisana, Teki Dudija, Amatildo Dina, Kedjan Kapplani, Bassem Nakoue, Islam Plaku, Danilo Ballaera, Simone Drago, Cristopher Ficili, Giovanni Marino, Luca Milardi, Davide Sammito, Enrico Sammito e Riccardo Tasca. Non si escludono a breve altri tesseramenti di atleti desiderosi di mettersi in evidenza.

Formalizzata l’iscrizione al campionato, l’obiettivo è quello di creare una squadra competitiva che riesce a divertirsi e a divertire gli appassionati, facendo ritornare alla memoria i bei momenti vissuti negli anni Novanta con tutti ragazzi locali, ai tempi dell’antesignano professlore Enzo Carbone.

“L’idea sulla carta c’è – ha dichiarato il presidente della società gialloverde Carmelo Ficili – dobbiamo essere in grado di tramutarla in realtà. Abbiamo voglia di fare un campionato di divertimento”.

Inizia, dunque, una fase nuova per la storia della pallamano a Scicli, una fase di rinnovamento che vedrà anche coinvolte le scuole. La società dalla settimana scorsa ha preso fattivi contatti con i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi inviando il progetto “Pallamano….il gioco del fair play”, per il quale si attendono riscontri con la società che si è messa a disposizione per la stipula di una convenzione mirata allo svolgimento dell’attività, sia in orario curriculare che in orario extrascolastico. La società, intanto, vuole ringraziare tutti coloro i quali sin da subito crederanno e sosterranno questo nuovo quanto ambizioso programma, il quale permetterà di mantenere alto il nome di Scicli in tutte le strutture sportive isolane".