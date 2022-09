Rosolini, collocati in piazza i bidoni della differenziata

"Se c'è una cosa a cui tengo tanto è il decoro urbano. I Faccio unl appello ai giovani di Rosolini: non sporcate le strade e le piazze della città, mantenete un comportamento civile".

Così il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, questa mattina per evitare che le bottiglie vengano lasciate sui marciapiedi, così come i pacchetti delle sigarette vuote, cicche e quant'altro, ha deciso di fare posizionare i bidoni della raccolta differenziata in piazza Garibaldi. " Se è il salotto buono della città - aggiunge Spadola - dobbiamo prenderci cura dell'ambiente. Stesso discorso vale per il Parco di Verde a Valle, piazza Masaniello e tutte le arterie cittadine. Voglio sperare che nei bidoni della differenziata non finisca spazzatura. Se il nostro modello di città pulita è preso ad esempio da altre realtà, dobbiamo fare di tutto per tenerci questo primato. Siamo tra l'altro l'amministrazione che una volta al mese lava e sgrassa strade e piazze. Un servizio mai fatto prima della nostra amministrazione".