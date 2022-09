Lido di Noto, carenze igienico sanitarie: chiuso un locale

Nella giornata di ieri, nell’ambito di servizi finalizzati al controllo degli esercizi commerciali adibiti a ristorazione, agenti del Commissariato di Polizia di Noto, coadiuvati da personale sanitario dell’A.S.P., hanno verificato la sussistenza dei requisiti di igiene e del rispetto formale delle prescrizioni relative alle licenze nei confronti di alcuni locali siti nei pressi del lido di Noto, rilevando, in una circostanza alcune irregolarità.

In specie, all’atto del controllo, sono state riscontrate carenze igieniche ed alcune irregolarità formali. Al titolare sono state elevate sanzioni per 4.000 euro ed il laboratorio ove venivano preparati i cibi è stato momentaneamente chiuso.