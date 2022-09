Palermo, il Tar sospende la caccia alla tortora ad ottobre

Nuova sconfitta per chi vuole stravolgere le regole della caccia: dopo le precedenti vittorie giudiziarie al TAR e al CGA – che, in via cautelare, avevano da subito accolto le istanze dei ricorsi delle Associazioni ambientaliste ed animaliste contro il Calendario Venatorio 2022-2023 – ieri il Presidente del TAR Palermo ha emesso un nuovo decreto urgente che sospende la caccia alla Tortora selvatica nel mese di ottobre. Nelle scorse settimane, infatti, l’Assessore regionale all'agricoltura, Toni Scilla, aveva firmato un decreto che modificava il calendario per prolungare fino al 31 ottobre la caccia a questa specie migratrice, in forte declino in tutta l’UE: con il pretesto di correggere un “errore materiale” relativo alla data indicata nel precedente calendario venatorio, l’Assessore ne aveva approfittato per prolungare di un mese il periodo di caccia.