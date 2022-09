Ordigno bellico sulla tratta Palermo-Messina, in tilt circolazione ferroviaria

Circolazione in tilt sulla linea ferroviaria Palermo-Messina. Il traffico è rimasto sospeso tra Termini Imerese e Altavilla per il ritrovamento di un ordigno bellico. Il primo stop è stato alle 11.30 circa e poi quello definitivo alle 14 circa. E' stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. I treni regionali hanno subito delle cancellazioni o limitazioni di percorso. In quel tratto ci sono delle sostituzioni con bus tra Termini Imerese e Altavilla. L'ordigno era nei pressi dei binari. Lo avrebbero scoperto degli operai mentre facevano lavori di manutenzione.

FOTO ANSA