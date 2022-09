Priolo, sindaco dona il suo stipendio per fare nascere quattro imprese

"Quattro nuove Iimprese nasceranno a Priolo grazie alle somme accantonate con la rinuncia del mio stipendio. Per l’avvio delle attività, oggi ho consegnato gli assegni, 3 da 10 mila euro e uno da 7 mila 442 euro, ai 4 cittadini che hanno presentato un progetto imprenditoriale, partecipando al bando pubblicato dal Comune". Il 'beneffatore' è il sindaco di Priolo, Pippo Gianni.

Il progetto presentato da Giuseppe Bosco è un co-work, dedicato alle attività che intendono fare impresa ma non hanno a disposizione gli strumenti e gli spazi necessari.

Massimo Gozzo ha proposto un progetto di impresa che prevede la creazione di un’attività di verifica, controllo e soluzione alle problematiche riscontrate all’interno dei grandi ambienti di lavoro, o di edifici come le scuole, dove si può produrre inquinamento.

Il progetto presentato da Sonia Carrubba propone la riscoperta di un mestiere ormai quasi scomparso, con un’attività legata alla sartoria e stireria.

Infine, il progetto di Lorena Failla intende dare visibilità ad aspetti legati alla tecnologia e all’artigianato, con la creazione e la vendita di borse e oggetti vari decorati a mano o di luci innovative.

Ho voluto utilizzare queste somme in favore dei cittadini che hanno idee, capacità e passione. "Quasi tutti i progetti presentati sono delle vere e proprie novità per il nostro territorio. Ho anche dato indicazioni di riaprire il bando. Con le somme ancora a disposizione possiamo finanziare la nascita di altre 6 imprese".