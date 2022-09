Apre i battenti il Festival Jazz a Salina per la sesta edizione dal 23 al 25

In scena il “Salina Jazz Festival”, il festival dedicato alla musica dell’improvvisazione che, grazie ai successi degli scorsi anni, è giunto alla sua sesta edizione. Un Festival Jazz unico e peculiare quello a Salina che accarezza ed unisce in perfetta armonia la musica all’Isola, al mare ed al suono del silenzio della natura immersa in un’oasi di pace e tranquillità, un luogo fucina di eventi cultuali quale è Palazzo Marchetti sede del Festival. Grande attesa, dunque, per il festival divenuto oramai internazionale, in scena da venerdì 23 sino a domenica 25 settembre, per una tre giorni piena di note in jazz nella splendida isola di Salina. Il Festival che animerà l’isola dipingendola con il sound di gruppi diversi, con doppio set alle ore 19.30 e 21.30, e con la speciale partecipazione dell’artista internazionale Robertinho De Paula, figlio del noto artista Irio a cui viene dedicato il concerto in programma il 24 settembre alle ore 21.30 a Palazzo Marchetti. Robertinho De Paula, uno dei migliori chitarristi di MPB e di Jazz suona sia la chitarra classica e la elettrica. Il Salina Jazz Festival nasce dalla collaborazione oramai più che ventennale tra Clara Rametta, sindaco di Malfa e fondatrice dell’Associazione Didime 90 e Giuseppe Urso, che ne firma da sempre l’ideazione e la direzione artistica. Grandi novità per questa edizione con un doppio appuntamento giornaliero, uno alle ore 19.30 ed a seguire alle ore 21.30 l’altro, per avvolgere in musica le serate isolane a Palazzo Marchetti, sede storica di attività culturali e concertistiche. Altra peculiarità della manifestazione sono i concerti inseriti nel programma durante le albe. Ad esibirsi al nascere del sole, il giovane pianista Tommaso Lannino giorno 24 a Malfa ed altro giovane talento Arabella Rustico il 25 a Santa Marina.