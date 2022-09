Polizia ferroviaria, nona giornata dell'operazione “Stazioni Sicure” in Sicilia

Oltre 700 persone controllate, 1 denunciato, 156 bagagli ispezionati, 85 agenti impegnati in 45 scali ferroviari della Sicilia: sono questi i risultati conseguiti dal Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia durante la nona giornata dell’anno dedicata a “Stazioni Sicure”, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, nella giornata del 20 settembre.

Gli operatori della Polfer, anche con l’ausilio delle unità cinofile delle Questure di Palermo e Catania e della Guardia di Finanza di Messina, hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della Regione, sui treni ed in un deposito bagagli al fine di incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario.

L’operazione si è svolta sotto il coordinamento della Sala Operativa della Polfer, che ha dislocato le pattuglie, equipaggiate con metal detector e palmari, in base al flusso dei passeggeri in transito e verso le aree maggiormente sensibili.