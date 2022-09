Enrico Letta (Pd) a Palermo: "Caterina Chinnici rivoluzionerà la Sicilia"

- "Noi abbiamo bisogno di fondi europei per sistemare infrastrutture e intervenire sui rifiuti. Ci sarà un ufficio dedicato a questi finanziamenti europei. Arriveranno complessivamente circa 55 miliardi di euro, anche con fondi del Pnrr. Ci sarà un ufficio che lavorerà per non perdere nemmeno un euro. Lavoreranno con una sorta di vigilanza. L'ufficio lavorerà per i Comuni che hanno bisogno di tanti soldi". Così la candidata del Pd alla presidenza della Regione Siciliana, Caterina Chinnici, parlando nel corso dell'evento di chiusura della sua campagna elettorale, in piazza Sant'Anna a Palermo. "A me hanno convinto. Abbiamo davanti una squadra che sarà quella che rivoluzionerà questa regione e la vita politica della Sicilia". Così il candidato del Pd, Enrico Letta, parlando agli elettori all'evento di chiusura della campagna elettorale della candidata del centrosinistra Caterina Chinnici, in piazza Sant'Anna a Palermo. "La Chinnici dice cose concrete, sobrie, di cui questa Regione ha bisogno - prosegue - vogliamo dare messaggi positivi, una piazza che si deve contrapporre a quella romana", conclude Letta.