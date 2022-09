Alla sbarra per usura ed estorsione: 4 assolti dal tribunale di Siracusa

Quattro uomini sono stati assolti dal Tribunale di Siracusa dall'accusa di estorsione ed usura perche' il fatto. Alla sbarra sono finiti Martino Bertuna, 33 anni, ragusano, difeso dall'avvocato Silvano Domina; Daniele Messina, 35 anni, catanese; Francesco Busso, 43 anni; lentinese, e Fabiano Malgioglio, 41 anni, francofontese. Secondo la ricostruzione della Procura di Siracusa, nel 2012 gli imputati avrebbero preteso gli interessi su un prestito di 500 euro concesso ad un uomo, residente a Francofonte, nel Siracusano, calcolati in 950 euro. Dopo la denuncia dell'uomo, i quattro furono attirati in una trappola ed indagati ma i giudici hanno derubricato l'accusa di estorsione "in esercizio arbitrario delle proprie ragioni". Secondo la difesa, quei 950 euro sarebbero stati consegnati alla presunta vittima solo per l'acquisto di telefonini. Soldi che il debitore non avrebbe avuto alcuna intenzione di restituire.