Firmato contratto per impianto fotovoltaico da 80 megawatt ad Augusta

Comal, societa' attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, ha concluso un nuovo contratto con Carlo Maresca spa, importante energy investor italiano, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 80 MWp per un importo di oltre 19 milioni di euro. L'impianto sara' realizzato ad Augusta in provincia di Siracusa. Il progetto sara' avviato entro fine 2022 e sara' completato entro agosto 2023. Il nuovo contratto permette al portafoglio ordini di Comal di circa 280 milioni di euro per il biennio 2023-2024. 'Siamo particolarmente soddisfatti dell'ordine - commenta Alfredo Balletti, amministratore delegato di Comal -, non solo per la portata del progetto ma soprattutto perche' e' pervenuto da un investitore primario nel settore delle rinnovabili. Il gruppo Maresca, infatti ha un importante track record nel comparto energetico, con oltre 151 MW di impianti gia' realizzati e un imponente programma di sviluppo, con una pipeline di oltre 2 GW di cui 430 MW gia' autorizzati. Inoltre, la nuova commessa incrementa e rafforza notevolmente la nostra presenza in Sicilia, regione per noi molto importante per il volume di impianti in corso di installazione'. Com-Sim