Regionali, Floridia si stringe attorno ai tre candidati locali: il rebus è il territorio

A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale lo scenario che si presenta a Floridia riflette il clima di incertezza che ha caratterizzato questa tornata elettorale d’autunno, per certi versi anomala e ‘fuori stagione’, che chiamerà il prossimo 25 settembre gli elettori a votare per il rinnovo del Parlamento nazionale e regionale e per la elezione del Governatore della Sicilia. Gli elettori floridiani che sono chiamati alle urne sono 17196 (19605 se si aggiungono i floridiani residenti all’estero), qualche centinaio in meno rispetto alle Politiche del 2018 (17655), quando andò a votare il 64.90% degli elettori per la Camera e il 65.93% per il Senato, su una base di 15974 elettori previsti dalla vecchia legge elettorale, che fissava il compimento del venticinquesimo anno di età per gli aventi diritto di elettorato attivo al Senato. La novità di quest’anno, infatti, è che anche i diciottenni potranno votare per il Senato in virtù dell’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1 , che modifica l'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. Saranno 136 i diciottenni floridiani che andranno per la prima volta a votare: 73 maschi e 63 femmine. Nelle Elezioni Regionali del 2017 andarono a votare il 12.14% dei floridiani, pari a 2407 votanti su una base di 19821 elettori; mentre, nelle Elezioni Regionali del 2012, votò solo l’11.75% dell’elettorato: 2326 votanti su 19802 elettori. Nelle Amministrative del 2020, al primo turno andò a votare il 59.79% dei floridiani, 12002 su 20073; al ballottaggio votò solo il 43.68% degli elettori (8768 votanti). Per quanto riguarda le Elezioni Europee del 2019, ha votato il 36.16% degli elettori. Trascurando gli esiti del Referendum dello scorso giugno, una prima analisi che si può tentare leggendo questi dati, è che l’elettorato floridiano è un elettorato fortemente ‘ideologizzato’, poiché sente di più le Elezioni Politiche, con percentuali del 64.90% per la Camera e del 65.93% del Senato nel 2018: percentuali che superano di gran lunga quelle delle Regionali, ed anche quelle delle stesse Elezioni Amministrative, che, di regola, dovrebbero essere le più partecipate. Una eccezione è rappresentata da Elezioni Regionali del 1996, del 2001 e del 2006, con la presenza di un candidato locale ‘carismatico’ come Egidio Ortisi, cui fu tributata una messe di voti, a testimoniare che, quando il territorio esprime un candidato locale, Floridia risponde. In tal senso, precedenti storici sono stati quelli, negli anni Cinquanta, di Orazio Scalorino senior; e, successivamente, tra gli anni Sessanta e la prima metà degli anni Ottanta, quelli di Paolo Romano, di Enzo Santacroce e di Biagio Cantone. Un’altra eccezione è rappresentata da Nicola Bono, che i floridiani hanno sempre premiato, sia nelle Elezioni Regionali del 1986 e del 1991, sia nelle Politiche del 1994, 1996, 2001 e 2006, svelando così il ‘cuore nero’ che batte nei floridiani. Floridia, tra la seconda metà degli anni Sessanta e la fine degli anni Ottanta, dopo la parentesi socialdemocrazia scaloriniana, è stata una roccaforte storica della DC, del PSI e del PCI. Solide compagini erano quella del PRI e della Destra Nazionale di Almirante. È stato un periodo di grandi passioni, di grandi personaggi che hanno influenzato e dominato il parterre politico provinciale e di importanti progetti concepiti e realizzati. Con la dissoluzione dei partiti, la nascita dei movimenti civici e l’avvento del ventennio ortisiano, coincidente al suo nascere con la fine della DC e del PSI, dal primo ventennio del Duemila la classe politica floridiana, tranne qualche encomiabile ma fragile eccezione, non ha saputo esprimere candidature di rango nelle recenti tornate elettorali, divenendo, così, ‘res nullius’, terra di nessuno: e, perciò, terra di tutti, dove tutti i candidati del collegio siracusano hanno trovato terreno fertile mietendo consensi elettorali da destra a sinistra. Pochi, però, hanno avuto riguardo per le attese e per i bisogni di Floridia. Da questo retroterra culturale e politico impoverito sono scaturite reazioni estreme che hanno portato, nelle ultime competizioni regionali ed amministrative, a un voto destrutturato, di protesta, slegato dai partiti e dai gruppi tradizionalmente legati al centro-destra e alle sinistre: un voto che è stato intercettato da movimenti civici nuovi, emergenti dal territorio, che hanno abilmente saputo insinuarsi tra le pieghe di una società civile abbandonata a se stessa. Oggi, in questo scenario fortemente destrutturato, tra le tensioni che si riverberano dal centro alla periferia, Floridia esprime ben tre candidati locali in lizza alle Regionali, piazzati su coalizioni opposte. L’elettorato floridiano li voterà tutti e tre esprimendo un voto d’affezione e di stima che premia il pluralismo e la democrazia. Dei tre candidati, uno gode di un assist importante, quello del sindaco in carica, che, in un contesto di fragilità, rappresenta senza dubbio un valore aggiunto. Tutti e tre i candidati, tuttavia, sono fortemente penalizzati dalla esiguità del bacino elettorale di riferimento e dalla difficoltà di penetrare in modo significativo in tutto il collegio. Un altro elemento di fragilità è rappresentato dal fatto, non secondario, delle tensioni che si agitano in seno ad alcuni partiti, sia a livello nazionale che regionale e provinciale: tensioni che hanno provocato profonde divisioni interne, per cui si assiste oggi a correnti di uno stesso partito che sostengono candidati diversi. Qualunque sia l’esito di queste elezioni, un fatto è certo: è necessario ed urgente che la società civile elabori forme condivise, partecipate e strutturate di confronto e di elaborazione di idee e di azioni virtuose per restituire senso, prospettiva e valore alla vicenda della politica, oggi appiattita a un ‘eterno presente’ dilaniato da espedienti, narcisismi, appetiti e faide senza progetto e senza speranza.

Salvo Sequenzia

(Nella foto l'ex parlamentare all'Ars, Egidio Ortisi)