Sequestrati al porto di Palermo 41mila abiti di contrabbando

La Guardia di Finanza ed i funzionari del locale Ufficio delle Dogane hanno sequestrato al Porto di Palermo oltre 41.000 capi d'abbigliamento stipati in un semirimorchio proveniente da Tunisi e destinati a due importatori, uno con sede nell'ambito del capoluogo siciliano e l'altro con sede nel novarese.

Le operazioni di analisi ed il preliminare controllo documentale del complessivo carico avevano suscitato sospetti circa l'effettiva qualità e quantità merceologica dei prodotti in esame.

Dopo una ispezione più accurata, nell'ambito dell'Operazione denominata "Fuori Moda" è stata scoperta la tentata introduzione nel territorio dello Stato, in contrabbando, di oltre 41.000 capi d'abbigliamento. Denunciati i rappresentanti legali delle suddette società importatrici per contrabbando, aggravato dalla falsità delle indicazioni preliminarmente apposte dagli stessi sui previsti documenti doganali.

Tali capi d'abbigliamento, sottratti al pagamento dei previsti diritti doganali, pari a circa 30 mila euro, qualora immessi in commercio avrebbero fruttato complessivamente alle società importatrici circa 400 mila Euro.