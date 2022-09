Castellammare del Golfo, trovato in spiaggia un plico con 4 chili di hashish

I Carabinieri di Castellammare del Golfo hanno rinvenuto, in località Cala Mazzo di Sciacca, un plico contenente hashish.

I militari, allertati da alcuni bagnanti, hanno trovato, arenato sul bagnasciuga, il pacco contenente 40 panetti, ben sigillati, di hashish del peso complessivo di 4 KG.

Ancora droga che arriva dal mare, si tratta del primo ritrovamento nell'anno in corso ed anche in questo caso, i panetti sono stati imballati nello stesso modo di quelli contenuti nei più consistenti pacchi di droga spiaggiati rinvenuti nel recente passato. Infatti, nel 2021 sono stati ben 6 i ritrovamenti nella sola provincia di Trapani. Continuano le indagini dei Carabinieri per cercare di capire la provenienza della sostanza stupefacente.