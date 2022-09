Tre chili di marijuana nel garage: arrestato a Floridia Santo Freddura

I Carabinieri della Tenenza di Floridia, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un bracciante agricolo, Santo Freddura, 57enne, incensurato.

I Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo di via Fava e all’interno del garage di proprietà hanno rinvenuto, debitamente occultati all’interno di cassette in legno utilizzate per la conservazione di vini, oltre 3 chilogrammi di marijuana e circa 3.000 euro in contanti.

Al termine delle operazioni lo stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati, mentre l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Siracusa.