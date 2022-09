Modica, svincolo Caitina verso completamento lavori

Proseguono spediti i lavori per la realizzazione dello svincolo di Contrada Caitina a Modica. Dopo qualche intoppo dovuto alla cedevolezza del terreno su cui si sta realizzando la nuova strada, i lavori sono ripresi spediti grazie alla messa in sicurezza della stessa. A darne notizia a nome della maggioranza consiliare, è il presidente della commissione lavori pubblici, Giorgio Belluardo: "Dopo qualche piccolo imprevisto che ci può stare abbiamo ripreso in maniera spedita i lavori. Presto, l'opera sarà completata e consegnata alla collettività. Un'opera strategica che consentirà di alleggerire il traffico sull'asse Polocommerciale scongiurando anche i pericoli che la sua conformazione attuale porta". Lo svincolo di contrada Caitina assorbirà almeno il 50% del traffico in entrata per la città dal quartiere sorda, un’ opera che si sta realizzando grazie anche alla collaborazione dei proprietari dei terreni interessati che li hanno ceduti a titolo gratuito. Ancora una volta, la collaborazione fra le istituzioni ed i privati in questa città è determinante per la crescita.