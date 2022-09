Guardia costiera, sequestro di novellame nel Siracusano

La Capitaneria di porto di Siracusa continua l’azione di contrasto della commercializzazione illegale di prodotti ittici sottomisura. I militari della Guardia Costiera di Siracusa, nella giornata del 23.09.2022 di oggi hanno effettuato diversi controlli in pescherie nel territorio di giurisdizione, accertando la presenza di novellame (giovani pesci nei primi stadî di sviluppo post-larvale) ed altro prodotto ittico posto in vendita al di sotto della taglia minima prevista dalla normativa vigente.

Ad un titolare di un esercizio commerciale è stata comminata la prevista sanzione amministrativa ed il prodotto ittico sottomisura è stato posto sotto sequestro in attesa del controllo del personale del Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa; ciò per stabilirne l’eventuale non idoneità al consumo umano e, quindi, essere successivamente avviato alla distruzione.

L’attività di vigilanza posta in essere dagli uomini e dalle donne della Guardia Costiera di Siracusa contro gli illeciti in materia di pesca e commercializzazione illegale di prodotti ittici sottomisura garantisce il rispetto delle leggi a tutela dell’habitat marino ed a salvaguardare la salute dei consumatori.