Nuovo servizio di radiologia dal 1° Ottobre al PTA/RSA di Pachino

Dal prossimo 1 ottobre nel Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Pachino sarà attivo il servizio di Radiologia che garantirà l’esecuzione della diagnostica radiologica ai pazienti in degenza nella RSA e prossimamente anche agli utenti esterni.

Il nuovo servizio è allocato al secondo piano del PTA/RSA in ampi ambienti dedicati, con sala accettazione, ampia sala di attesa, sala di diagnostica con apparecchiature radiologiche digitali ed ecografiche di ultima generazione, sala di refertazione, servizi e stanze per il personale medico, tecnico ed infermieristico.

Il servizio di Radiologia permetterà ai pazienti ospiti della RSA di evitare il disagio del trasferimento in ambulanza presso i servizi di radiologia di altri presidi ospedalieri e, con l’assegnazione di ulteriori ore di specialistica ambulatoriale, sarà esteso prossimamente agli utenti esterni ampliando l’offerta radiologica nel territorio della zona sud.

L’attivazione del nuovo servizio di radiologia a Pachino rientra tra le azioni previste nel piano provinciale di ridistribuzione dell'offerta della diagnostica radiologica territoriale di base, disposto dalla direzione strategica dell’Asp di Siracusa, dopo attenta ricognizione, per una più equa distribuzione del servizio nei vari comuni della provincia nell’ambito del più ampio programma di potenziamento dei servizi sanitari specialistici ambulatoriali su tutto il territorio provinciale.