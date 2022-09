Covid, nel Ragusano positivi stabili: zero contagi a Giarratana

"Altalena" di numeri nei contagi Covid del Ragusano. Nel report Asp del 23 settembre i positivi sono 418, tre in più del giorno precedente,: 411 sono in isolamento domiciliare, sette ricoverati in ospedale. Nessun decesso con il numero dei morti fermo da diversi giorni a 625. Nessun positivo a Giarratana. Questo il dettaglio delle persone positive al Covid nei comuni Iblei: 16 Acate, 16 Chiaramonte Gulfi, 25 Comiso, 0 Giarratana, 13 Ispica,

86 Modica, 21 Monterosso, 31 Pozzallo, 103 Ragusa, 12 Santa Croce Camerina, 25 Scicli, 63 Vittoria.