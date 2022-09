Regionali, neppure la pioggia frena Ignazio Abbate: a Ispica affollato comizio

"Neanche la pioggia caduta copiosamente durante il pomeriggio e in serata ha fermato Ignazio Abbate ed i suoi sostenitori che giovedì sera hanno partecipato al comizio in Piazza Unità di Italia a Ispica. L'ex sindaco di Modica, incurante della pioggia, ha parlato chiaramente alla gente, in maniera diretta e senza fronzoli come è solito fare. "Ispica è nel mio cuore visto che una parte importante della mia famiglia è ispicese. A questa città tengo particolarmente e mi dispiace ancora di più vederla così ai margini. C'è un Parco Forza da far entrare nel circuito Unesco, ci sono dei prodotti tipici da lanciare nel panorama internazionale come avvenuto a Modica con il cioccolato. Ispica non deve fare la fila a Palermo per ricevere qualche briciola, è Palermo che deve mettersi al servizio di città con un potenziale del genere. Le mie non sono parole al vento né siparietti teatrali ai quali qualche politico ricorre per mancanza di argomenti. La mia storia dice che la concretezza ha sempre contraddistinto il mio operato e così continuerà ad essere se arriveremo a Palermo". Abbate lancia poi un appello al voto di domenica: " È necessaria una presenza massiccia alle urne perché la comunità iblea deve fare sentire la propria voce. Noi abbiamo qualcosa che gli altri non hanno. Mentre perdono tempo ad attaccare il sottoscritto hanno tralasciato la cosa più importante: il programma. Il nostro è stato compilato con l'aiuto di tecnici dei vari settori e di cittadini con proposte intelligenti che sono state inserite. È un programma organico e completo. Quello degli altri non lo possiamo giudicare semplicemente perché viene improvvisato al momento o meglio ancora non esiste completamente ". Questa sera la chiusura della campagna elettorale in Piazza Matteotti a Modica alle ore 21:00.