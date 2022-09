Siracusa aderisce alla “Giornata delle lingue dei segni”: il Vermexio si illumina di blu

Anche Siracusa aderisce alla “Giornata internazionale delle lingue dei segni”. Accogliendo la richiesta della sezione provinciale dell’Ente nazionale Sordi, l’Amministrazione ha disposto per questa sera che la facciata di Palazzo Vermexio si illumini di blu.

Cinque anni fa mediante una Risoluzione, le Nazioni Unite hanno scelto il 23 settembre quale data “per ricordare la necessità di riconoscere, promuovere e proteggere le oltre duecento lingue dei segni nel mondo”. Il colore blu rappresenta il simbolo della lotta delle comunità sorde per l’eguaglianza nella società e nei diritti umani delle persone sorde e per il riconoscimento delle lingue dei segni nazionali. In Italia la Lingua Italiana dei Segni “LIS” è stata riconosciuta ufficialmente, dopo una lotta di oltre quaranta anni, il 19 maggio 2021.