Settimana del Pianeta Terra: Modica tra le destinazioni più spettacolari consigliate dai geologi

Compie 10 anni la Settimana del Pianeta Terra, il Festival scientifico che si svolgerà quest’anno dal 2 al 9 ottobre, con l’obiettivo di diffondere la cultura geologica, ambientale e naturalistica. Sono quasi 100 i Geoeventi organizzati in tutta la penisola per scoprire non solo il territorio, ma anche il ruolo delle geoscienze e della ricerca per lo sviluppo e per la collettività.

Quest’anno, però, le scoperte non si “limiteranno” a passeggiate, escursioni e visite a musei e centri di ricerca. Proprio per celebrare a 360 gradi la bellezza del patrimonio geologico, i geologi dell’Associazione hanno curato una selezione di destinazioni presso le quali non solo sarà possibile arricchire le proprie conoscenze, ma anche dormire in un alloggio a tema, per ammirare le profondità del nostro Pianeta anche “stando a casa”. Questo grazie alla collaborazione con la piattaforma di viaggio Airbnb per dormire in grotte, case organiche e altri alloggi unici.

“Il Festival si anima grazie ai “Geoeventi” che si rivolgono al pubblico di tutte le età e sono realizzati con l’impegno di centinaia di ricercatori, animatori e divulgatori di diversi settori scientifico-culturali. È un’opportunità per scoprire veri tesori geologici, spesso insieme ad altre attrazioni culturali o prodotti locali. L’Italia ha una quantità ed una varietà unica di situazioni da conoscere ed abbiamo anche la responsabilità di preservarle e proteggerle. Avvicinarsi a questi spettacoli della natura e viverli significa anche contribuire a praticare un turismo sostenibile, la cui promozione è tra gli obiettivi dell’Associazione”, ha dichiarato Silvio Seno, Co-fondatore, insieme a Rodolfo Coccioni della Settimana del Pianeta Terra e Professore Ordinario di Geologia strutturale all’Università degli Studi di Pavia.

Sono sempre di più i viaggiatori che sentono l’esigenza di vivere vere e proprie esperienze uniche quando partono. Per questa ragione, lo scorso maggio Airbnb ha lanciato le Categorie, una nuova modalità di ricerca che, lasciando spazio alla fantasia e alla voglia di scoprire, mostra tipologie di alloggi inaspettati. Proprio come le 750 grotte o le 4.000 case organiche che è possibile trovare, in questa sezione, in tutto il mondo.

A Modica si scoprirà la "Casa degli Avi Donna Nina" (nella foto): la particolarità di questa casa all’interno di una grotta è la presenza di un’antica cisterna, che consente di apprezzare il percorso dell’acqua nel sottosuolo roccioso attraverso un processo chimico di dissoluzione del calcare: il carsismo, da Carso, territorio dove il fenomeno è particolarmente diffuso. Nelle immediate vicinanze di Modica merita una visita un luogo che abbina archeologia e geologia: Cava Ispica, una vallata fluviale che taglia rocce calcaree formando ampie gole, canyon suggestivi con pareti a strapiombo e paesaggi carsici. Il “Parco Archeologico di Cava Ispica” ha un patrimonio datato tra l’Antica età del Bronzo ed il periodo medievale.