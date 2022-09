Riccardo Di Matteo riceve a Roma il “Premio Internazionale Bronzi di Riace”

Si e’ svolto a Roma, presso la ”Casa Madre del Mutilato di Guerra” in Piazza Adriana, la ventunesima edizione del Premio Internazionale Bronzi di Riace dell’ Associazione Promozione Turistica Pro Loco città di Reggio Calabria. ”Sono stati insigniti di un riconoscimento – ha affermato il Presidente e Patron del Premio Giuseppe Tripodi – quelle personalità che come fieri guerrieri hanno combattuto per la crescita e lo sviluppo della Nazione, distinguendosi in Italia e nel Mondo per competenza e professionalità portando alto il nome della propria Terra”. Il premio e’ patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria e dal Comune di Reggio Calabria.

Assegnato nelle scorse edizioni a personalità di assoluto rilievo come Andrea Bocelli, Diego Della Valle e Silvana Giacobini.

“Un premio di rilievo internazionale – ha dichiarato il console Riccardo Di Matteo – di cui con orgoglio faccio parte, e sono onorato di questo premio. Viaggiando in diverse nazioni, ho sempre portato con me lo spirito italiano con orgoglio. La forza di una società risiede in una combinazione di fattori, qualità, impegno e anticipare il futuro. Credo fermamente che le nostre eccellenze imprenditoriali così come la cultura italiana siano l’unica ancora di salvezza per l’Italia”.

Il Premio insignisce tutte quelle personalità che, come fieri guerrieri, hanno combattuto per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese distinguendosi per competenza e professionalità portando alto il nome della propria terra. Quest’anno la ventunesima edizione del Premio internazionale Bronzi di Riace patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria e dal Comune di Reggio Calabria, e’ assegnato tra gli altri ai Prefetti Massimo Mariani e Franca Tancredi, al magistrato Maria Cordova, a Monsignor Santo Marcianò, al Presidente del Coni Giovanni Malagò. E poi ancora al dottor Sandro Menichelli, dirigente generale di pubblica sicurezza, a Corrado Calabrò, giurista, scrittore e poeta, Alexander Anthony Palermo, imprenditore nel settore alimentare che con la sua azienda esporta pizze precotte e preconfezionate in tutto il mondo, al Tenente Colonnello Paola La Salvia in servizio presso il Centro Operativo Dia di Roma, ai chirurghi Giuseppe Bellipanni e Massimo Martelli, all’imprenditore andriese cav. Riccardo Di Matteo Console Onorario della Repubblica Ceca, allo stilista Dmitar Dradi, e altre personalità eccellenti. Premiato anche l’imprenditore cosentino Giancarlo Greco presidente di Unisanita’ e il Direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano.