Regionali, chiusa in piazza Matteotti a Modica la campagna elettorale di Ignazio Abbate

Piazza Matteotti si conferma roccaforte di Ignazio Abbate. Tantissimi modicani hanno voluto partecipare alla chiusura ufficiale della campagna elettorale di Ignazio Abbate che per tutti è ancora il “Sindaco”, nonostante sia dimissionario da quattro mesi, per la longevità ed i risultati raggiunti durante i suoi nove anni di amministrazione. Un clima di festa dove non sono mancati tantissimi applausi che hanno spesso interrotto il discorso di Abbate che ancora una volta si è dimostrato in grado di coinvolgere le folle, di parlare dritto al cuore e di stimolare l’orgoglio di cittadini di questa provincia. “In questa campagna elettorale, breve ma intensa, c’è chi ha parlato “per” e chi ha parlato “Contro”. Noi abbiamo parlato sempre e solo per il bene della comunità, per risolvere i problemi della gente, per far tornare la nostra provincia a riprendersi il ruolo che ha sempre avuto in passato. Altri hanno parlato contro. E in questo caso il dubbio del “contro chi” è praticamente nullo. Io e la mia squadra siamo stati oggetto continuo di attacchi gratuiti, conditi da cattiveria e probabilmente odio personale per tutte le cose che siamo riusciti a fare. E soprattutto per il sostegno incondizionato che le persone ci dimostrano. La provincia di Ragusa ha bisogno di una voce forte che la faccia riavvicinare a Palermo”.