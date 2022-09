Rosolini, altra incursione dei vandali al Parco di Verde a Valle

"Solo un vigliacco può togliere il sorriso ad un bambino. Adesso certi nullafacenti hanno cominciato a rompere le scatole".

Non è stato un risveglio sereno quello del sindaco Giovanni Spadola, alle prese con l'ennesimo episodio di vandalismo. La location è sempre la stessa, il Parco di Verde a Valle ed il punto esatto è quello dell'altalena. Qualcuno non trovando di meglio da fare nella notte, ha distrutto un seggiolino. "Io arrabbiato? Di più - dice il sindaco - e non voglio usare una parolaccia. Di fronte a tanta insensibilità, che a Rosolini dovrà finire, sono stato a Modica a comprare un seggiolino di tasca mia. Non è tanto per i soldi, ma si tratta dell'ennesimo sfregio al 'Bene Comune". Ed è questo uno dei tanti motivi che mi spinge a sostenere un candidato locale affinchè diventi deputato. Con i collegamenti tra Rosolini - Palermo e Roma - chiederemo al Ministero dell'Interno più sicurezza per la città. Commercianti, artigiani e semplici cittadini hanno il diritto di vivere in sicurezza. Ci siamo scocciati di assistere passivamente a piccoli episodi delinquenziali. Che poi sono quelli che disturbano la serenità di migliaia di famiglie".