Covid, tornano ad aumentare in contagi nel Ragusano

Aumenta il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano con 54 contagi in più nel giro di 24 ore. I positivi in totale, nel report Asp del 24 settembre, sono 472: 465 in isolamento domiciliare, 7 ricoverati in ospedale. Nessun nuovo decesso per cui i morti sono sempre 624. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 15 Acate, 17 Chiaramonte Gulfi, 29 Comiso, 0 Giarratana, 14 Ispica, 100 Modica, 17 Monterosso Almo,

31 Pozzallo, 124 Ragusa, 11 Santa Croce Camerina, 30 Scicli, 77 Vittoria.