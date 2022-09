Degrado ambientale a Partinico, controlli: cinque persone denunciate

I Carabinieri di Partinico, Polizia Municipale e personale tecnico Enel hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nella 3^ zona PEEP, area di edilizia popolare ubicata alla periferia della cittadina.

L'operazione, che ha visto l'impiego di circa 40 militari, ha interessato un'ampia zona della città colpita nel tempo da particolari forme di degrado sociale e ambientale, tra cui la proliferazione di numerosi depositi di materiale ferroso che, oltre a incidere sulla salute dei cittadini, alimentano e favoriscono circuiti criminali connessi alla gestione illecita dei rifiuti nonché fenomeni delittuosi contro il patrimonio.

Nello specifico, i Carabinieri e i vigili urbani hanno denunciato un 74enne e un 65enne, poiché avrebbero avviato una vera e propria attività di gestione di rifiuti in assenza di qualsivoglia autorizzazione, occupando di fatto un'area di circa 1.000mq con depositi di ferro, parti di autovetture e altri rifiuti per un peso complessivo pari a circa 50 tonnellate.

L'area interessata è stata sottoposta a sequestro insieme all'enorme quantitativo di rifiuti, rimosso completamente, lavorando fino a tarda serata, dalla ditta incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Partinico.

Nell'ambito del medesimo servizio, i Carabinieri hanno effettuato controlli e verifiche anche all'interno degli alloggi popolari, deferendo in stato di libertà ulteriori 3 persone, accusate a vario titolo di occupazione abusiva di immobili, furto di energia elettrica e ricettazione.