Arrestati a Lampedusa due presunti scafisti egiziani: presi all'hotspot

La Polizia di Agrigento, presso l'Hot Spot di Lampedusa ha fermato 2 egiziani accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di uno dei più grossi sbarchi, per numero di migranti, registratosi nel mese di settembre.

A seguito dei numerosissimi sbarchi che continuano incessanti sull'isola di Lampedusa, la Squadra Mobile di Agrigento, è riuscita ad individuare un 38enne e un 22enne che in violazione delle norme previste dal Testo Unico dell'Immigrazione clandestina avevano trasportato nel territorio italiano extracomunitari, per i quali veniva poi accertato lo status di stranieri irregolari, conducendoli dalle coste africane verso le acque territoriali italiane, a bordo di natanti inidonei ad effettuare la traversataL'indagine è stata incentrata sulla ricostruzione delle dinamiche di del 1° sbarco del 04 settembre verificatosi a Lampedusa, che ha riguardato 117 migranti di varie nazionalità. I migranti erano giunti a bordo di un natante in legno della lunghezza di circa 12 metri, sicuramente inadatto a trasportare un tale numero di persone tant'è che durante il viaggio, durato ben 20 ore circa, hanno imbarcato acqua causa anche il mare agitato. I migranti hanno riferito anche della mancanza di dispositivi di sicurezza quali giubbini salvagenti o altro. I due 2 egiziani sono stati condotti presso il carcere di Agrigento.